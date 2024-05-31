На продажу выставлена Ferrari 1972 года, которая принадлежала Шер

На онлайн-площадке Bring a Trailer на продажу выставлена Ferrari Dino 246 GTS 1972 года выпуска, которая ранее принадлежала известной певице и актрисе Шер. Торги продлятся до вечера 10 июня, а самая высокая ставка за автомобиль на момент написания заметки составляет $ 500 тыс.

Ferrari Dino 246 GTS 1972 года выпуска Фото: bringatrailer.com

Ferrari представила Dino 246 GT в 1969 году, а двумя годами позднее появилась версия с открытым верхом — 246 GTS. Под капотом у выставленной на продажу машины 2,4-литровый двигатель Tipo 135CS V6 мощностью 143 кВт (195 л. с.), с которым автомобиль способен развивать 238 км/ч.

Ferrari Dino 246 GTS 1972 года выпуска Фото: bringatrailer.com

Известно, что в 1974 году Шер продала этот автомобиль, а его новым владельцем стал американский гонщик Крис Корд, чемпион IMSA Camel GT 1987 года в классе GTO.