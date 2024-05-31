F1-Insider рассказало о ссоре Хорнера и Ферстаппена в Монако

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и гонщик этой команды Макс Ферстаппен поссорились во время гоночного уикенда Гран-при Монако. Детали ссоры сообщает издание F1-Insider.

Хорнер раскритиковал нидерландского гонщика за ошибку во время квалификации, которая дорого стоила и самому Максу, и команде. Ферстаппен не согласился с таким мнением своего руководителя, заметив, что Хорнер никак не обратил внимание на провальное выступление Серхио Переса, который показал лишь 18-е время в первом сегменте.

F1-Insider отмечает, что Макс Ферстаппен считает, что инженеры «Ред Булл» недостаточно серьёзно относятся к его советам и замечаниям по улучшению машины. Макс также считает, что симуляторы «Ред Булл» недостаточно коррелируют с поведением реальных машин, но технические специалисты «Ред Булл» не придают этому значения.

Издание резюмирует, что всё это может побудить Макса Ферстаппена к переходу в «Мерседес».