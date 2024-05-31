В «Мерседесе» анонсировали новые тесты Антонелли и Шумахера

В команде «Мерседес» решительно опровергли предположения, что недавние тесты с участием Андреа Кими Антонелли и двух других пилотов были своего рода шут-аутом, который предопределил состав на следующий год.

Антонелли тестировался в Сильверстоуне вместе с Джорджем Расселлом и запасным гонщиком «Мерседеса» Миком Шумахером. В заявлении «Мерседеса» говорится, что некоторые репортёры неправильно назвали частные тесты шут-аутом или соревнованием трёх пилотов.

«Это не было целью заездов», — говорится в сообщении, которое приводит Racefans.

В ходе тестов трое гонщиков работали по разным программам и в разных условиях, поэтому их результаты нельзя сравнивать, отмечает команда.

«И Мик, и Кими проделали отличную работу, выполняя свои программы. Мы полностью довольны ими и с нетерпением ждём новую тестовую сессию. Она продлится три дня и пройдёт на следующей неделе в Испании», — добавили в «Мерседесе».

Эти тесты пройдут на машине W13 2022 года.