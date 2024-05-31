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Джордж Расселл готов перейти в «Ред Булл» и стать напарником Ферстаппена

Джордж Расселл готов перейти в «Ред Булл» и стать напарником Ферстаппена
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что он готов покинуть свою нынешнюю команду и перейти в другую, где у него будет больше шансов побороться за титул.

«Я бы не отказался от перехода в команду Макса [Ферстаппена], и я бы не был прочь, если бы он перешел ко мне в «Мерседес».

Ранее я уже перешел в команду к величайшему по показателям и статистике гонщику в истории Формулы-1, и это всё, что я могу сделать.

Макс может взять отпуск на год в 2026-м и посмотреть, какая команда будет лучшей. Я бы нисколько не удивился этому. Не забывайте, 2026 год – это лотерея. Так что сейчас никто не знает, что произойдет.

Я верен «Мерседесу», они дали мне большую возможность, но я хочу стать чемпионом мира. На данный момент мы на это не претендуем. Но всего год назад «Макларен» был одной из самых медленных команд, а теперь они одни из самых быстрых», — приводит слова Расселла издание Daily Mail.

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