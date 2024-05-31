Шарль Леклер: думал, что отстаю от Ферстаппена на 23 очка, но и 31 — это нормально

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свои шансы на чемпионство после победы на Гран-при Монако.

Перед прошлым воскресеньем Макс Ферстаппен опережал монегаска на 48 очков – это примерно две победы в гонках. Но на своей домашней трассе пилот «Феррари» победил, а гонщик «Ред Булл» смог набрать только восемь очков. Разрыв между ними сократился до 31 очка.

«О, это всё-таки 31? Хм, кто-то сказал мне, что 23, я даже взволновался. Но и 31 — это нормально. Я хочу сказать, что доволен и этим, но это немного больше, чем мне сказали ранее. Так что да, всё в порядке.

Но я всё равно пока не думаю о титуле, да и сезон ещё в самом разгаре. И нам ещё нужно лучше оценить обновления, которые мы применили в Имоле, понять их эффективность и что они нам дадут. Затем, надеюсь, мы постепенно доберёмся до цели», — приводит слова 26-летнего гонщика издание Racing News 365.