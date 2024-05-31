Кристиан Хорнер рассказал, уменьшатся ли габариты болидов Формулы-1 в 2026 году

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение о путях повышения зрелищности гонок на узких и извилистых улицах Монако.

«Нам нужно либо значительно уменьшить габариты машин к 2026 году, чего на самом деле не предвидится, либо переконфигурировать трассу. Возможно, следует открыть или изменить некоторые участки, чтобы облегчить обгоны.

Думаю, в Формуле-1 осознают это, и я уверен, что в Монако тоже. Но чтобы сохранить тут гонку ещё на 70 лет, необходимо провести некоторые перемены», — приводит слова Хорнера издание Daily Mail.

Напомним, на Гран-при Монако – 2024 произошло событие, которое не случалось ни разу за всю историю Формулы-1. Первые 10 мест в гонке Гран-при Монако были распределены между пилотами в соответствии с их позициями на стартовой решётке перед заездом.

Победителем этапа в Монако стал монегаск Шарль Леклер («Феррари»).