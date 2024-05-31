«Я допустил ошибку, но мы не роботы». Эстебан Окон сделал заявление об аварии в Монако

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своей аварии с напарником Пьером Гасли на Гран-при Монако.

«Многое было сказано после Гран-при Монако. Хотя я получил много сообщений поддержки, я также был глубоко опечален количеством оскорблений и негатива в интернете в отношении моего характера, моего пилотажа, моей карьеры.

Благодаря тяжёлой работе, поддержке и жертвам многих людей с 2016 года я участвовал в более чем 140 Гран-при. Я всегда был жёстким соперником и, как любой пилот, порой становился участником инцидентов.

Мне посчастливилось выступать в одних командах с Даниэлем Риккардо, Чеко Пересом, Пьером Гасли, а также с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Будучи напарниками, мы часто стартовали рядом, что в некоторых случаях приводило к сражениям на трассе, а иногда и контактам.

Да, я совершил ошибку. Но мы не роботы, а спортсмены, которые стремятся к своей мечте – выиграть в гонке. В Формуле-1 эмоции порой зашкаливают. Я вижу это на трассе и в социальных сетях… хорошие и плохие.

Как любой другой гонщик, я хочу добиться личного успеха, но я также понимаю, что Формула-1 это командный спорт. Я всегда следую инструкциям и стараюсь принести максимальную пользу команде.

Я уважаю Пьера как напарника и соперника. Мы всегда профессионально работаем вместе, и так будет и дальше.

Сейчас я с нетерпением жду возможности выступить в Монреале, перед потрясающими местными болельщиками», — написал Окон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).