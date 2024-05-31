Том Коронел: на месте Комацу я бы настучал Магнуссену по голове

Гонщик и эксперт Том Коронел раскритиковал Кевина Магнуссена за аварию на Гран-при Монако и посоветовал руководителю «Хааса» Аяо Комацу буквально настучать по голове датскому гонщику.

«Не понимаю, почему его не наказали за этот инцидент. У этого манёвра не было шансов на успех. Да, на первом круге у гонщика есть немного больше свободы, но Магнуссен должен был отступить.

Этот поворот в подъём не подходит для борьбы бок о бок, поэтому это было необдуманное действие. Я ещё могу допустить, что за это действие не будет наказания от стюардов, но если бы я был руководителем «Хааса», то на месте Комацу я бы всё равно надел боксёрские перчатки и несколько раз стукнул ему (Магнуссену) по голове. Потому что непонятно, какую клетку мозга он задействовал в момент совершения этого манёвра.

Как руководителю команды тебе нужно самому схватить его за голову и использовать боксёрские перчатки: «Да очнись ты, приятель! Какого чёрта ты там делаешь?»

Это снова был типичный Магнуссен. У него был хороший старт, но потом он снова захотел слишком многого», — сказал Коронел в подкасте RacingNews365.