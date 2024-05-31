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Журналист Эдд Стро назвал самых сильных гонщиков в системе «Ред Булл»

Журналист Эдд Стро назвал самых сильных гонщиков в системе «Ред Булл»
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Автоспортивный журналист Эдд Стро в подкасте The Race назвал двух самых сильных гонщиков из системы «Ред Булл» и высказал недоумение решением Кристиана Хорнера не переводить Юки Цуноду из «РБ» в главную команду «Ред Булл».

«Они, похоже, не заинтересованы в повышении Юки Цуноды на замену [Серхио] Пересу, несмотря на то что он отлично выступает во второй команде «Ред Булл». Их стойкое решение не рассматривать кандидатуру Цуноды совсем не понятно.

У него есть контракт с «Ред Булл», по которому они имеют права на Юки на следующий сезон, он выступает очень хорошо и постоянно опережает Даниэля Риккардо. Именно он поднял «РБ» на шестое место в командном зачёте. Бесспорно, он второй лучший гонщик в системе «Ред Булл» после Макса Ферстаппена.

Но, несмотря на это, Цунода не претендует на место в «Ред Булл», и, похоже, никогда не будет. Хорнер явно не считает его конкурентоспособным, и, похоже, для этого нет веской причины», — сказал Стро.

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