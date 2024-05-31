Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист AMuS Шмидт: «Кик-Зауберу» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона

Журналист AMuS Шмидт: «Кик-Зауберу» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист AMuS Михаэль Шмидт считает, что руководству команды «Кик-Заубер» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона.

«По моему мнению, команда застряла в конце пелотона, им нужен прогресс. Я беспокоюсь об Андреасе Зайдле. По моему мнению, ему придётся заменить одного из гонщиков по ходу сезона. Ему следует взять Зейна Мэлоуни, который хорошо выступает в Формуле-2, или вернуть Тео Пуршера, которого они накатывали три года.

Я не знаю, насколько он хорош, сложно оценить. Сейчас он участвует в IndyCar. Или взять Фелипе Друговича, который принесёт с собой деньги. Пусть парень проедет несколько гонок, а дальше посмотрим», — сказал Шмидт в подкасте Formel Schmidt.

«Кик-Заубер» — единственная команда, пока не набравшая очков в сезоне-2024.

Материалы по теме
Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android