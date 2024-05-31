Журналист AMuS Шмидт: «Кик-Зауберу» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона

Журналист AMuS Михаэль Шмидт считает, что руководству команды «Кик-Заубер» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона.

«По моему мнению, команда застряла в конце пелотона, им нужен прогресс. Я беспокоюсь об Андреасе Зайдле. По моему мнению, ему придётся заменить одного из гонщиков по ходу сезона. Ему следует взять Зейна Мэлоуни, который хорошо выступает в Формуле-2, или вернуть Тео Пуршера, которого они накатывали три года.

Я не знаю, насколько он хорош, сложно оценить. Сейчас он участвует в IndyCar. Или взять Фелипе Друговича, который принесёт с собой деньги. Пусть парень проедет несколько гонок, а дальше посмотрим», — сказал Шмидт в подкасте Formel Schmidt.

«Кик-Заубер» — единственная команда, пока не набравшая очков в сезоне-2024.