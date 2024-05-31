«Астон Мартин» организует тесты для Джека Кроуфорда

Участник молодёжной программы «Астон Мартин» Джек Кроуфорд впервые протестирует болид Формулы-1. Британская команда проведёт эти тесты 5 июня на австрийской трассе в Шпильберге. Об этом сообщает официальный сайт «Астон Мартин».

19-летний Кроуфорд присоединился к «Астон Мартин» в начале этого года. Он совмещает участие в программе развития «Астон Мартин» с участием в Формуле-2, где на данный момент занимает 11-е место в личном зачёте, на его счету 32 очка. В спринтерской гонке на первом этапе в Бахрейне он занял второе место.

Джек Кроуфорд будет пилотировать машину AMR22 2022 года.

«Тесты с «Астон Мартин» это важный шаг в моей карьере. Я благодарен за предоставленную возможность сесть за руль машины Формулы-1, развиваться и двигаться дальше. Не могу дождаться 5 июня, когда выеду на трассу в Австрии», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба «Астон Мартин».