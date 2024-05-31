Ферстаппен: пусть любой другой гонщик покажет, как водить эту машину быстрее меня

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что ни один из его соперников не смог бы выступить на Гран-при Монако лучше его, и он был бы был рад пригласить любого другого гонщика за руль RB20, чтобы убедиться в этом.

«Я бы не сказал, что допустил какие-то ошибки в Монако. И я был бы рад пригласить любого в паддоке попробовать пилотировать эту машину быстрее меня», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание PlanetF1.

Во время гоночного уикенда в Монако нидерландский гонщик сравнил свою езду на машине RB20 по городской трассе средиземноморского княжества с картингом, отметив, что болид много скачет на поребриках и неровностях трассы как кенгуру.

В квалификации Макс Ферстаппен занял шестое место. В воскресной гонке он финишировал на той же позиции.