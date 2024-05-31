Льюис Хэмилтон рассказал, каково быть охотником и жертвой

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, каково быть в Ф-1 в роли охотника и жертвы, за которой охотятся другие.

Гонщик «Мерседеса» дал этот комментарий во время выступления в популярном YouTube-шоу «Hot Ones» на канале First We Feast. Знаменитости, участвующие в этом шоу, дают интервью, поедая вегетарианские куриные крылышки. Льюис отвечал на разнообразные вопросы, касающиеся как Формулы-1, так и своей собаки Роско.

Один из вопросов касался роли охотника и жертвы, поскольку Хэмилтон имел опыт пребывания на обеих позициях.

«О да, определённо есть разница в ощущении пилота-охотника и того, на кого охотятся.

Я считаю, что охотиться легче. Когда ты преследуешь кого-то и делаешь ошибки, то тебе это сойдёт с рук. Ты отступаешь на два шага назад и можешь снова атаковать.

Но если вы лидируете и у вас сломалась машина, это нервирует гораздо больше. Поэтому я предпочитаю погоню. Сейчас я как раз в роли догоняющего.

Раньше, когда я был впереди, то мысленно представлял себя впереди, как бы гнался сам за собой, и это держало меня в тонусе», — сказал Хэмилтон.