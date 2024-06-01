В «Пирелли» готовы рассмотреть идею использования в Монако только шин «софт»

В компании «Пирелли» готовы рассмотреть идею использования на Гран-при Монако только одного – самого мягкого – шинного компаунда. Но гоночный директор «Пирелли» Марио Изола скептически настроен на этот счет, считая, что это не повысит зрелищность гонок на этой городской трассе.

«Я слышал об этом предложении Джорджа Расселла и говорил с ним об этом. Думаю, мы можем попросить команды провести симуляцию и посмотреть, что из этого выйдет.

Но в 2018 году, когда они использовали самый мягкий компаунд, если я правильно помню, они ехали в гонке на восемь секунд медленнее, чем потенциально позволяли шины – их темп соответствовал темпу Формулы-2.

Использование более мягких шин в Монако не обязательно приведет к дополнительным пит-стопам, а вместо этого, скорее всего, просто заставит гонщиков сбавить темп, чтобы беречь резину.

Проблема Монако в том, что там сложно обгонять, поэтому вы можете замедлиться на 2-3-4 секунды на круге, и никто не сможет вас обогнать. Важно учитывать не только фактор шин, но и то, почему команда решает делать пит-стоп или нет.

Предложения об обязательном минимальном количестве пит-стопов также не принесут пользы. Я помню, много лет назад, когда появилось это предложение [обязать делать минимум два пит-стопа], мы попросили инженеров-стратегов провести симуляцию. В результате всё свелось к более или менее одинаковой стратегии. Вводя ограничения, мы не добиваемся разнообразия тактик и разных подходов к гонке, а нам нужно иметь сочетание разных тактик.

Какое решение для Монако? Более широкая трасса, но в Монако нельзя сносить здания. Это уникальная гонка, где по сути всё решается в субботу. Но что касается остальных городских трасс, как Майами, Лас-Вегас, то там может и есть смысл использовать более мягкие шины. Но для Монако, честно говоря, я не считаю, что мы можем что-то сделать», — приводит слова Марио Изолы издание Motorsport.