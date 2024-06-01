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Юки Цунода: возможно, мы скоро догоним «Астон Мартин»

Юки Цунода: возможно, мы скоро догоним «Астон Мартин»
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Юки Цунода считает, что «РБ» отрывается от группы самых слабых команд Формулы-1 и уже начинает догонять «Астон Мартин».

«Да, мы постепенно отрываемся от команд из конца пелотона. Очевидно, что по результатам последних двух гонок, я думаю, мы ближе к пятёрке лучших команд, нежели к четвёрке худших.

Мы как бы обособлены, но постепенно начинаем догонять «Астон Мартин». Мы набрали хороший ритм и продолжаем продвигаться вперёд. Думаю, в ближайших гонках у нас будут большие обновления, и если они дадут нам пару десятых [секунды], то, возможно, мы сможем догнать их», — приводит слова японского гонщика издание RacingNews365.

Юки Цунода (10-е место) на данный момент на восемь очков опережает пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла (11-е место) в личном зачёте, но уступает 14 Фернандо Алонсо (девятое место).

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