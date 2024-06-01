Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» нацелился на технического директора «Феррари» Энрико Кардиле

«Астон Мартин» нацелился на технического директора «Феррари» Энрико Кардиле
Комментарии

«Астон Мартин» нацелился на технического директора «Феррари» Энрико Кардиле, и британская команда уже связалась с ним с предложением перейти к ним. Об этом сообщает издание Motorsport.

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл по прежнему стремится сделать топ-команду, и подписание Кардиле является одним из шагов по усилению технического штаба команды из Сильверстоуна.

Кардиле работает с «Феррари» с 2005 года, он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, затем был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе итальянской команды.

Ранее Стролл-старший хотел подписать главу технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи, но тот пока не торопится принимать решение о своём будущем в Формуле-1.

Материалы по теме
Бинотто может стать главой «Астон Мартин» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android