«Астон Мартин» нацелился на технического директора «Феррари» Энрико Кардиле, и британская команда уже связалась с ним с предложением перейти к ним. Об этом сообщает издание Motorsport.

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл по прежнему стремится сделать топ-команду, и подписание Кардиле является одним из шагов по усилению технического штаба команды из Сильверстоуна.

Кардиле работает с «Феррари» с 2005 года, он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, затем был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе итальянской команды.

Ранее Стролл-старший хотел подписать главу технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи, но тот пока не торопится принимать решение о своём будущем в Формуле-1.