Фанаты сняли, как Ньюи расписывается на флаге «Феррари»

Фанаты «Феррари» засняли на видео, как глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи расписывается на флаге «Скудерии» из Маранелло.

Напомним, Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, где проработал почти 20 лет, почти сразу после начала сезона-2024. Это связывают со скандалом вокруг руководителя команды из Милтон-Кинса Кристиана Хорнера и борьбой за власть внутри «Ред Булл».

Официально об уходе Ньюи было объявлено в начале мая. Сообщалось, что Эдриан отработает в «Ред Булл» ещё год, а затем без отпуска по садоводству сможет присоединиться к любой другой команде.

Слухи связывают Ньюи с «Феррари», но его друг и менеджер Эдди Джордан ранее опроверг наличие договорённости с итальянской командой.