Ферстаппен настаивает, что не думает о смене команды

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, настаивает, что, несмотря на определённые трудности в чемпионате, он доволен своей командой и не думает о переходе в другой гоночный коллектив.

Ферстаппену задали прямой вопрос, изменила ли напряжённая борьба во главе пелотона его взгляды на потенциальный уход из «Ред Булл».

«Ну, это так не работает. Я хочу сказать, что, по моему мнению, у нас по прежнему очень, очень быстрая машина, и если вы посмотрите на сезон в целом, то убедитесь, что это действительно так. Иначе мы бы не лидировали в чемпионате.

Я счастлив быть здесь, в «Ред Булл». В разработку двигателей [Red Bull Powertrains] вкладываются большие инвестиции, так что я доволен. Нам просто нужно продолжать работать, продолжать улучшать машину. И это единственное, о чём я думаю в данный момент.

Знаете, можно после каждой гонки задумываться о смене команды. Мои мысли сейчас не об этом», — приводит слова Ферстаппена издание F1i.