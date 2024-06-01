Питер Уиндзор опроверг слухи об отставании «Ред Булл» от «Мерседеса» в разработке моторов

Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор опровергает слухи о том, что Red Bull Powertrains сильно уступает в разработке новых моторов для 2026 года соперникам из Mercedes High Performance Powertrains. Ранее в этом сообщал комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт.

Однако, выступая на YouTube-канале Cameron F1, Уиндзор предостерёг от недооценки «Ред Булл».

«Я знаю довольно много людей в Red Bull Powertrains. И я был впечатлён количеством представителей «Форда» во время гоночного уикенда в Монако.

Я считаю, что если кто-то заявляет, что «Ред Булл»/«Форд» сильно отстают от «Мерседеса», то он просто играет с огнём. Нелепо говорить о таких вещах на столь раннем этапе.

Да, может оказаться, что это так и есть. Но я не думаю, что есть какие-либо факты, подтверждающие это сейчас», — сказал Уиндзор.

В конце следующего года завершится партнёрство «Ред Булл» с «Хондой». После этого машины «Ред Булл» будут ездить с моторами с шильдиками «Форда», но разрабатывает их Red Bull Powertrains.