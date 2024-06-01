Леклер уверен, что Вассёр может привести «Феррари» к чемпионству

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал абсолютную уверенность в способности Фредерика Вассёра привести итальянскую команду к успеху.

«У меня нет никаких сомнений в нём. С самого первого дня, когда он присоединился к нам, я считал, что у него есть всё, чтобы вернуть нашу команду туда, где она должна быть, а именно — к чемпионству.

У него очень чёткое представление о том, чего и как он хочет достичь. Он не теряет времени понапрасну, и в этом его сила. Мы очень часто обсуждаем с ним его видение и планы, как нам достичь своих задач. Я полностью согласен с тем, как он хочет изменить ситуацию, чтобы добиться успеха. Я не сомневаюсь, что он тот человек, который поможет команде достичь цели», — приводит слова Леклера издание Race Fans.