Ландо Норрис удивлён резким снижением преимущества «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что для него стало неожиданностью то, как быстро «Ред Булл» стал терять преимущество над своими соперниками.

«В начале года я как-то сказал, что соперники начнут постепенно догонять и обыгрывать «Ред Булл». Но мне кажется, что мы начали делать это быстрее, чем я ожидал. Впрочем, этому способствовали обширные обновления машины. Они помогли нам сделать хороший шаг вперёд, победить в Майами и затем быть близко к «Ред Булл» в Имоле. Это очень хороший признак, так что я настроен позитивно и очень доволен.

Нам ещё есть что улучшать. Например, одной из главных наших слабостей остаются медленные повороты, шиканы. Я не говорю, что мы прям плохи там, но это наша самая большая слабость, иногда мы теряем на этом примерно половину десятой секунды.

Как только мы ещё немного улучшим машину, то сможем выиграть ещё больше гонок», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.