Хорнер подтвердил разбор полётов после квалификации в Монако

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил внутрикомандный тщательный разбор результатов квалификации Гран-при Монако, в которой Серхио Перес вылетел в первом сегменте, а Макс Ферстаппен показал шестой результат. После этого нидерландский гонщик выразил недовольство ситуацией. Однако Хорнер опровергает слухи, что это может побудить Макса искать новую команду.

«Нет. Посмотрите комментарии Макса за последние 10 лет. Он просто очень откровенен, и это привлекает всеобщее внимание.

После квалификации у нас был очень хороший разбор, где мы действительно тщательно обсудили, почему именно возникают неприятные ощущения от машины. Он постарался объяснить инженерам свою позицию… но у нас нет серебряной пули. Мы можем только упорно работать, и мы понимаем это», — приводит слова Хорнера издание RacingNews365.

Накануне издание F1-Insider сообщило, что Хорнер и Ферстаппен поссорились в Монако. Хорнер якобы раскритиковал Макса за ошибку во время квалификации, а тот заметил, что Кристиан не обратил внимания на провальное выступление Серхио Переса, который показал лишь 18-е время в первом сегменте.