Даниэль Риккардо: я хочу добиться большего и от машины, и от себя самого

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что его расстраивают проигрыши напарнику по команде Юки Цуноде.

«Меня немного расстраивает это отставание [от Юки Цуноды]. Возможно, мы найдём что-то, что объясняет, почему я немного проиграл здесь или там. Всегда есть причины, это ведь Формула-1, и здесь никогда не бывает всё идеально.

Но в этом году мне особенно сложно хорошо выступать на каждом этапе. И именно на этом я сейчас сосредоточен, а не на том, чтобы чувствовать себя комфортно или думать о том, что нас ждёт в будущем.

Команда очень поддерживает меня, они знают мои способности. Я, в свою очередь, хочу добиться большего и от машины, и от себя самого», — приводит слова Риккардо Wide World of Sports.