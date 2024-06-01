Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Италии MotoGP. Баньяя — 2-й, Виньялес — 3-й

В Тоскане (Италия) завершилась квалификация восьмого этапа сезона MotoGP Гран-при Италии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин.
Второй результат показал итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул гонщик «Априльи» Маверик Виньялес.
MotoGP. Гран-при Италии. Квалификация:
1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.44,504.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,043.
3. Маверик Виньялес («Априлиа») +0,183.
4. Марк Маркес («Дукати») +0,280.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,376.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +0,392.
7. Педро Акоста («КТМ») +0,524.
8. Алекс Маркес («Дукати») +0,704.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0,732.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,792.
Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка итальянского этапа MotoGP.
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