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Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Италии 2024 MotoGP. Баньяя — второй, Виньялес — третий

Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Италии MotoGP. Баньяя — 2-й, Виньялес — 3-й
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В Тоскане (Италия) завершилась квалификация восьмого этапа сезона MotoGP Гран-при Италии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин.

Второй результат показал итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул гонщик «Априльи» Маверик Виньялес.

MotoGP. Гран-при Италии. Квалификация:
1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.44,504.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,043.
3. Маверик Виньялес («Априлиа») +0,183.
4. Марк Маркес («Дукати») +0,280.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,376.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +0,392.
7. Педро Акоста («КТМ») +0,524.
8. Алекс Маркес («Дукати») +0,704.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0,732.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,792.

MotoGP 2024. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Квалификация 2
01 июня 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:44.504
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.043
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+0.183

Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка итальянского этапа MotoGP.

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