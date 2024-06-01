Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Италии MotoGP. Баньяя — 2-й, Виньялес — 3-й

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В Тоскане (Италия) завершилась квалификация восьмого этапа сезона MotoGP Гран-при Италии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин.

Второй результат показал итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул гонщик «Априльи» Маверик Виньялес.

MotoGP. Гран-при Италии. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.44,504.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,043.

3. Маверик Виньялес («Априлиа») +0,183.

4. Марк Маркес («Дукати») +0,280.

5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,376.

6. Франко Морбиделли («Дукати») +0,392.

7. Педро Акоста («КТМ») +0,524.

8. Алекс Маркес («Дукати») +0,704.

9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0,732.

10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,792.

Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка итальянского этапа MotoGP.