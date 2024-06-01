Пиастри впечатлён улучшением работы MCL38 в медленных поворотах

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отметил улучшение работы своей машины MCL38 в медленных поворотах.

«Раньше Майами, наверное, была одной из худших для нас трасс. Имола всегда была хороша для нас, и мы и в этом году выступили там на хорошем уровне. Раньше считалось, что наша машина не очень сильна в медленных поворотах, но в этот уикенд в Монако мы снова были очень быстры.

Теперь мы можем с уверенностью подходить к любому этапу на разных трассах. Теперь нам не нужно полагаться лишь на скоростные трассы, как это было в прошлом году, и это очень обнадёживает», — приводит слова Пиастри издание F1technical.

Напомним, Оскар Пиастри занял второе место на Гран-при Монако.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» 92 очка.