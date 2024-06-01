Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри впечатлён улучшением работы MCL38 в медленных поворотах

Пиастри впечатлён улучшением работы MCL38 в медленных поворотах
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отметил улучшение работы своей машины MCL38 в медленных поворотах.

«Раньше Майами, наверное, была одной из худших для нас трасс. Имола всегда была хороша для нас, и мы и в этом году выступили там на хорошем уровне. Раньше считалось, что наша машина не очень сильна в медленных поворотах, но в этот уикенд в Монако мы снова были очень быстры.

Теперь мы можем с уверенностью подходить к любому этапу на разных трассах. Теперь нам не нужно полагаться лишь на скоростные трассы, как это было в прошлом году, и это очень обнадёживает», — приводит слова Пиастри издание F1technical.

Напомним, Оскар Пиастри занял второе место на Гран-при Монако.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» 92 очка.

Материалы по теме
Ландо Норрис удивлён резким снижением преимущества «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android