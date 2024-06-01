Раскрыта задача «Мерседеса» при создании нового переднего антикрыла

На Гран-при Монако команда «Мерседес» применила новое переднее антикрыло. Его конструкция значительно отличается от того, с чем команда начинала сезон-2024, и указывает на попытки «Мерседеса» улучшить характеристики W15 в широком диапазоне скоростей. Об этом сообщает издание Motorsport.

Ранее машина W15 была на одной трассе хороша в скоростных поворотах, но уступала в медленных, либо на другой, наоборот, была хороша в медленных поворотах, но проигрывала в быстрых.

Технический директор команды Эндрю Шовлин даже как-то ранее сравнил ситуацию со слишком маленьким одеялом — оно укрывало либо пальцы ног, либо голову, но не то и другое вместе.

Новая конструкция переднего крыла представляет собой полную переработку прежнего. Верхняя плоскость теперь стала полноразмерной. Это привело к сужению внутренних неподвижных секций рядом с носом, в то время как регулируемая секция двух верхних плоскостей стала шире, чем раньше.

Это должно позволить настраивать антикрыло более универсально, чтобы лучше работать в разных диапазонах скоростей.

В Монако у команды было только одно из этих новых антикрыльев, его получил Джордж Расселл, а Хэмилтон получит такое же в Канаде.

Первые отзывы об антикрыле кажутся обнадёживающими, хотя Монако, вероятно, не идеальное место для его оценки.

«Джордж был доволен и считает, что это шаг в правильном направлении. Мы тоже довольны тем, что увидели, но больше о его эффективности мы узнаем уже в Монреале, а тем более затем, когда доберёмся до Барселоны с её более широким диапазоном скоростей», — приводит слова Шовлина издание Motorsport.