«Окей, Фред…» Вассёр рассказал о первой реакции Сайнса на новость о переходе Хэмилтона

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о первой реакции Карлоса Сайнса на новость о переходе Льюиса Хэмилтона в «Скудерию», в результате чего испанцу придётся покинуть команду в конце года.

«Я считаю, что подход Карлоса к своей работе остался таким же, каким был ещё до этого известия. Он профессионал, и его первой реакцией было: «Окей, Фред, это трудное решение, но давайте отработаем по максимуму до последнего поворота последнего круга сезона».

Он великолепный профессионал, полностью преданный работе, и я убеждён, что его отношение останется таким же до конца 2024 года. Я очень доволен Карлосом», — приводит слова Вассёра итальянская редакция Motorsport.

Карлос Сайнс в этом сезоне выиграл Гран-при Австралии. На данный момент он занимает четвёртое место в личном зачёте чемпионата.