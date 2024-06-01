Педро Акоста перейдёт в заводскую команду KTM

Испанец Педро Акоста подписал новый многолетний контракт с Pierer Mobility Group и в следующем сезоне будет выступать за заводскую команду Red Bull KTM Factory Racing. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

По новому многолетнему контракту 20-летний гонщик получит в 2025 году новый байк KTM RC16.

В своём дебютном сезоне в высшем дивизионе MotoGP Акоста уже дважды финишировал на подиуме. На данный момент Педро занимает шестое место в личном зачёте чемпионата, уступая лидеру Хорхе Мартину 72 очка.

Акоста выиграл Red Bull MotoGP Rookies Cup в 2020 году, затем подписал контракт с командой Red Bull KTM Ajo в Moto3. В 2022-м он перешел в Moto2, где выступал до конца прошлого года.

«Когда я 2020 году подписал свой первый контракт с KTM и перешёл в Moto3, это было осуществление мечты. Для меня это было не самое лёгкое время, но они, скажем так, спасли мою карьеру, и поэтому так здорово перейти в заводскую команду. Вернуться в оранжевые цвета — это словно вновь оказаться дома», — сказал Акоста.