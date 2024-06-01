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В Hyundai представили автомобиль для гонок на холме Пайкс-Пик

Подразделение Hyundai N представило специальную версию электрического кроссовера Ioniq 5 N для гонок на холме Пайкс-Пик, которые пройдут 23 июня. Автомобиль получил название Hyundai Ioniq 5 N Time Attack.

«Наш первый гоночный автомобиль для Пайкс-Пик — это инвестиция в будущее автоспорта. Страсть к гонкам будет оставаться ядром Hyundai N по мере нашего движения в будущее», — отметил Тиль Вартенберг, вице-президент и глава автоспортивного подразделения Hyundai Motor Company.

Права на видео принадлежат Hyundai. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале HyundaiWorldwide.

Сообщается, что мощность Hyundai Ioniq 5 N TA составит 687 лошадиных сил, при этом для постройки машины инженерам не пришлось фундаментально переделывать автомобиль, а электромотор и вовсе остался тем же, что и в серийной модели. Дополнительную мощность же удалось получить за счёт работы с программным обеспечением.

Машина тем не менее получила обновлённые амортизаторы и спортивную тормозную систему, а также специально разработанный аэродинамический пакет.

Четыре автомобиля Hyundai для гонок на холме Пайкс-пик Фото: Hyundai

Напомним, что, помимо двух модифицированных кроссоверов, в Hyundai отправят в Пайкс-Пик два серийные машины Ioniq 5 N. Цель команды — новые рекорды для серийных электрокроссоверов и модифицированных электрокроссоверов.