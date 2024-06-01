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Эдриан Ньюи на следующей неделе определится со своим будущим — F1-Insider

Эдриан Ньюи на следующей неделе определится со своим будущим — F1-Insider
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи определится со своим будущим уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание F1-Insider.

Издание отмечает, что решение должно быть принято в ближайшее время. На следующей неделе Ньюи и его давний друг и нынешний менеджер Эдди Джордан проведут предварительное обсуждение и рассмотрят отдельные предложения команд, после чего примут решение.

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан играет важную роль в принятии решения о будущем Ньюи, так как тот очень доверяет мнению ирландца, представлявшего его интересы во время переговоров о расторжении контракта с «Ред Булл». Именно он добился того, что Эдриану Ньюи не придётся брать обычный в таких случаях отпуск по садоводству.

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