Эдриан Ньюи на следующей неделе определится со своим будущим — F1-Insider

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи определится со своим будущим уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание F1-Insider.

Издание отмечает, что решение должно быть принято в ближайшее время. На следующей неделе Ньюи и его давний друг и нынешний менеджер Эдди Джордан проведут предварительное обсуждение и рассмотрят отдельные предложения команд, после чего примут решение.

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан играет важную роль в принятии решения о будущем Ньюи, так как тот очень доверяет мнению ирландца, представлявшего его интересы во время переговоров о расторжении контракта с «Ред Булл». Именно он добился того, что Эдриану Ньюи не придётся брать обычный в таких случаях отпуск по садоводству.