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«Мерседес» предложил Ньюи долю в команде — F1-Insider

«Мерседес» предложил Ньюи долю в команде — F1-Insider
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«Мерседес» продолжает попытки заполучить главу технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи и даже предложил ему долю в команде. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание F1-Insider.

«Мерседес» сделал Ньюи щедрое предложение, которое, по инсайдерской информации, включает в себя даже акции команды, стоимость которой оценивается в € 1,3 млрд.

На данный момент гоночная команда принадлежит в равных долях штутгартскому автоконцерну, британскому химическому гиганту Ineos, а также его боссу Джиму Рэтклиффу и руководителю команды Тото Вольфу.

Благодаря привлечению Ньюи «Мерседес» хочет вернуться на вершину в Формуле-1. С 2014 по 2020 год «Серебряные стрелы» завоевали все титулы, но после перехода на новый регламент в 2022 году у них нет шансов против звёздного дуэта Ньюи — Макс Ферстаппен. Сейчас «Мерседес» хочет заполучить их обоих, не жалея усилий и затрат.

Но есть одна проблема: у Ньюи всё ещё есть сомнения в отношении Тото Вольфа, у которого, по мнению англичанина, слишком много власти в «Мерседесе». Поэтому он опасается, что за кулисами будет слишком много политики, из-за чего он и решил покинуть «Ред Булл», резюмирует F1-Insider.

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