McLaren Senna установил рекорд трассы «Донингтон». За рулём был племянник Сенны

Племянник Айртона Сенны Бруно за рулём гиперкара McLaren Senna установил рекорд трассы в Донингтоне для серийных дорожных машин, проехав круг в конфигурации «Гран-при» за 1.30,5.

Права на видео принадлежат McLaren Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McLaren Automotive.

Заезды были посвящены одной из самых известных побед Айртона Сенны в Формуле-1 — на состоявшемся на этой же трассе Гран-при Европы 1993 года. В тот день на трассе шёл дождь, однако стартовавший четвёртым Сенна уверенно опередил соперников, вырвался вперёд и одержал победу, оторвавшись от пелотона почти на полторы минуты.

В тот день Айртон также установил быстрейший круг гонки — 1.18,029, который считается рекордом трассы в Донингтоне для машин Формулы-1, хотя в квалификации в тот уикенд Ален Прост показал время 1.10,458.

Права на видео принадлежат McLaren Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McLaren Automotive.

«В тот день Айртон был на другой планете, в другом измерении по сравнению с другими пилотами. Это невероятное достижение — продемонстрировать такой пилотаж в столь сложных условиях», — отметил Бруно, вспоминая победу своего дяди, которая считается одной из величайших в истории автоспорта.