Ландо Норрис гордится, что отец никогда не платил за его выступления в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис гордится тем, что попал в Формулу-1 исключительно благодаря своему таланту, утверждая, что он не хотел бы, чтобы путь в элиту автоспорта ему проложила финансовая поддержка отца — Адама Норриса, успешного бизнесмена и инвестора, заработавшего состояние в сфере финансов.

«Я никогда не хотел, чтобы он платил за моё попадание в Формулу-1. Он поддерживал меня ещё до Формулы-1, до Формулы-2, чтобы добраться до определённой точки, дать мне эту возможность и всё такое. Но лично я не хотел бы попасть в Формулу-1 благодаря деньгам. Это что-то вроде менталитета, типа «Я здесь, потому что заплатил, хоть и не заслуживаю этого». Я вообще никогда этого не хотел.

Я испытываю большую гордость, чувствуя, что я здесь, потому что «Макларен» пригласил меня, я был в их молодёжной программе. Теперь я боевой пилот «Макларена».

Я понимаю, что в определенной степени мне повезло с теми возможностями, которые я получил ранее, и то, что он (отец) мог поддержать меня в Формуле-2, это уже намного больше, чем имеют многие другие. Теперь мне нужно оправдать эти инвестиции, отблагодарить его, показать, что всё это было не зря», — сказал Норрис в выпуске подкаста High Performance Podcast.