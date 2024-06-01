Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис гордится, что отец никогда не платил за его выступления в Формуле-1

Ландо Норрис гордится, что отец никогда не платил за его выступления в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис гордится тем, что попал в Формулу-1 исключительно благодаря своему таланту, утверждая, что он не хотел бы, чтобы путь в элиту автоспорта ему проложила финансовая поддержка отца — Адама Норриса, успешного бизнесмена и инвестора, заработавшего состояние в сфере финансов.

«Я никогда не хотел, чтобы он платил за моё попадание в Формулу-1. Он поддерживал меня ещё до Формулы-1, до Формулы-2, чтобы добраться до определённой точки, дать мне эту возможность и всё такое. Но лично я не хотел бы попасть в Формулу-1 благодаря деньгам. Это что-то вроде менталитета, типа «Я здесь, потому что заплатил, хоть и не заслуживаю этого». Я вообще никогда этого не хотел.

Я испытываю большую гордость, чувствуя, что я здесь, потому что «Макларен» пригласил меня, я был в их молодёжной программе. Теперь я боевой пилот «Макларена».

Я понимаю, что в определенной степени мне повезло с теми возможностями, которые я получил ранее, и то, что он (отец) мог поддержать меня в Формуле-2, это уже намного больше, чем имеют многие другие. Теперь мне нужно оправдать эти инвестиции, отблагодарить его, показать, что всё это было не зря», — сказал Норрис в выпуске подкаста High Performance Podcast.

Материалы по теме
Ландо Норрис готов повторить сим-рейсерский подвиг Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android