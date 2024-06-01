Марк Хьюз проанализировал квалификационный проигрыш Хэмилтона Расселлу

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз проанализировал квалификационный проигрыш Льюиса Хэмилтона своему напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу. На данный момент Джордж опережает Льюиса со счетом 7:1.

«В первую очередь стоит отметить, что с точки зрения среднего времени прохождения круга в квалификации гонщики «Мерседеса» очень близки, уступая по этому параметру лишь паре пилотов «Макларена». Норрис в среднем быстрее Пиастри на 0,042 секунды, а Расселл – Хэмилтона — на 0,062 секунды.

Так откуда же взялся счет 7:1?

Хэмилтон ранее славился тем, что мог позже других затормозить в повороте, но ввинтить в него машину и обеспечить хороший, без пробуксовки выход.

В Монако он признался, что не может заставить W15 нормально поворачивать. «Чем медленнее поворот, тем хуже она поворачивает», — сказал он.

Конечно, оба гонщика страдают от этого, но вполне возможно, что это нейтрализует ключевое преимущество именно Хэмилтона.

И все же счет 7:1…

Очевидно, что Хэмилтон не молодеет, ему почти 40. Возможно, мы наблюдаем начало угасания его навыков. Возраст по-разному влияет на разных гонщиков, и один может постареть раньше, другой позже. Речь идёт об ощущениях, а не реакции.

И тут возникает вопрос желания и мотивации. Вероятно, не следует недооценивать удар, который он получил в Абу-Даби 2021 года, который усугубили последующие проблемы с неконкурентоспособными машинами.

Сомневается ли в себе Хэмилтон? Кто знает… Но никогда не списывайте его со счетов. Его соревновательный азарт может вернуться в любую секунду, и он может вернуться на прежний славный уровень», — написал Хьюз в своей колонке в The Race.