Эстебан Окон исключён из шорт-листа «Уильямса» из-за опасений, что он «не командный игрок»

Команда «Уильямс» и её руководитель Джеймс Ваулз больше не рассматривают кандидатуру Эстебана Окона на 2025 год. Об этом сообщает издание Motorsport-total.

Сообщается, что Ваулз сомневается в том, что Окон является «командным игроком», и поэтому изучает альтернативные варианты.

Последние несколько дней Окон был в эпицентре внимания в связи с аварией, которую он устроил на Гран-при Монако, столкнувшись на первом круге гонки со своим напарником по «Альпин» Пьером Гасли.

Хотя Гасли и смог продолжить гонку и набрать своё первое очко в этом году, действия Окона привели в ярость босса французской команды Бруно Фамена, который заявил, что Окона могут ждать серьёзные последствия.

В итоге «Альпин» не стала отстранять гонщика от участия в Гран-при Канады, но его будущее в команде и пелотоне в целом неясно.