Гюнтер Штайнер ставит под сомнение пребывание Серхио Переса в «Ред Булл»

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер недоумевает, почему «Ред Булл» намерен продолжить сотрудничество с Серхио Пересом.

«Если бы все сейчас начали с чистого листа, то я не думаю, что «Ред Булл» был бы сейчас на высоте. Просто сравните очки Чеко и очки Ферстаппена и посмотрите на разницу между другими напарниками.

Чеко неплохой гонщик, но в других командах более ровный состав. Раньше «Ред Булл» беспощадно рубил гонщикам головы. Но сейчас что-то поменялось, и я иногда задаюсь этим вопросом.

Почему бы им не дать шанс другому парню? Я имею в виду [Юки] Цуноду, он проделывает фантастическую работу в команде «РБ». Но похоже, что Переса продлят на следующий год. Это одна из тех вещей… Я действительно не знаю почему.

Может быть, это отношение изменится, если у них больше не будет доминирующей машины, потому что тогда им будут нужны оба гонщика, которые набирают очки, потому что у «Феррари» есть Карлос [Сайнс] и [Шарль] Леклер, а у «Макларена» есть [Оскар] Пиастри, который финишировал вторым в Монако, и [Ландо] Норрис.

Так что, возможно, что-то и изменится в мышлении «Ред Булл», но, за исключением Карлоса, у них не так и много вариантов», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.