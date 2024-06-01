Экс-пилот Ф-1: Окон показал, что ему не место в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал пилота «Альпин» Эстебана Окона за аварию с напарником и соотечественником Пьером Гасли на минувшем этапе в Монако.

«Окон показал, что ему не место в «Мерседесе». Он быстрый парень, но своенравный. Помните, как он повёл себя с Максом [Ферстаппеном]?

Окон быстр, он хорош, но это не командный игрок. Иногда он ведёт себя как противный мальчишка. Если этого не будет, он сможет добиться большего. Если говорить о таланте, он, без сомнений, подходит «Мерседесу». Он смог бы бросить вызов Расселлу. Но я убеждён, что это не только не командный игрок, но и тяжёлый парень», — сказал ван дер Гарде в подкасте DRS: The Race Show.

Ранее прошёл слух, что Окон исключён из шорт-листа команды «Уильямс».