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Редкий Jaguar, участвовавший в передаче Top Gear, выставлен на аукцион

Редкий Jaguar, участвовавший в передаче Top Gear, выставлен на аукцион
Jaguar Eagle Low Drag GT
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На онлайн-площадке Bring a Trailer на продажу выставлен редчайший Jaguar Eagle Low Drag GT, созданный на базе E-Type. В общей сложности было построено лишь шесть таких машин, и на торги выставлена первая из них.

Jaguar Eagle Low Drag GT

Jaguar Eagle Low Drag GT

Фото: bringatrailer.com

Автомобиль был построен в 2013 году и впервые был представлен на конкурсе St. James Concours d’Elegance в Лондоне, а в 2015 году сюжет про него вышел в передаче Top Gear. В нём ведущий программы Джереми Кларксон в том числе проехал на машине по тестовой трассе Top Gear.

Jaguar Eagle Low Drag GT

Jaguar Eagle Low Drag GT

Фото: bringatrailer.com

За основу машины взят Jaguar XKE 1968 года. Под капотом у машины 4,7-литровый двигатель, работающий с пятиступенчатой коробкой передач и системой электронного впрыска топлива. Кроме того, у автомобиля переработанная геометрия подвески и регулируемые амортизаторы.

Jaguar Eagle Low Drag GT

Jaguar Eagle Low Drag GT

Фото: bringatrailer.com

Аукцион завершится во вторник, 4 июня, а самая высокая ставка на момент написания заметки — $ 619 тыс.

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