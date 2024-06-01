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Марко ответил, в каком случае у «Ред Булл» начнутся «настоящие проблемы»

Марко ответил, в каком случае у «Ред Булл» начнутся «настоящие проблемы»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился опасениями о выступлении команды на предстоящих Гран-при. Напомним, следующий этап Формулы-1 пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада).

«Наша концепция завязана на аэродинамической эффективности, и мы не можем поднять машину и не лишиться прижимной силы, чтобы справиться с бордюрами.

Думаю, у нас по-прежнему остаётся преимущество на классических трассах, и, если мы не окажемся впереди в Барселоне, тогда у нас начнутся настоящие проблемы.

На трассах, где мы не будем конкурентоспособны, мы вправе рассчитывать на фактор Ферстаппена, Макс в отличной форме, и он делает разницу», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Ранее Марко назвал две причины проблем «Ред Булл» в Монако.

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