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Инсайдер: Оливер Берман — фаворит на контракт с «Хаасом» в 2025 году

Инсайдер: Оливер Берман — фаворит на контракт с «Хаасом» в 2025 году
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Юниор «Феррари» британец Оливер Берман является предпочтительным кандидатом на место в американской команде «Хаас» на 2025 год, сообщает инсайдер Лоуренс Барретто.

По слухам, приход Бермана в «Хаас» является практически решенным вопросом между Аяо Комацу и Фредериком Вассёром. В текущем сезоне 19-летний Берман выступает в Формуле-2, где в настоящий момент, после пяти этапов, занимает шестое место в личном зачёте.

В число кандидатов на второе место боевого пилота входят Валттери Боттас из «Кик-Заубера», а также Эстебан Окон и Пьер Гасли из «Альпин». Действующий гонщик «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен стал менее приоритетным вариантом из-за нестабильных выступлений в последних гонках.

Ранее экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Окон больше не может претендовать на место в «Мерседесе».

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