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Экс-чемпион Ф-1: переход в «Феррари» больше выгоден Хэмилтону, чем команде

Экс-чемпион Ф-1: переход в «Феррари» больше выгоден Хэмилтону, чем команде
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Чемпион Формулы-1 1979 года южноафриканец Джоди Шектер высказался о предстоящем переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«В следующем году Леклер и Хэмилтон составят отличный дуэт. Переход в «Феррари» больше выгоден Хэмилтону, чем команде, но и он, и Шарль очень сильные пилоты, и я с нетерпением ожидаю этот сезон», — приводит слова Шектера издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода Хэмилтону будет 40 лет.

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