Расселл: хорошо, что Хэмилтон уходит из «Мерседеса» сейчас, а не в 2021 году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об уходе напарника Льюиса Хэмилтона из команды по окончании сезона.

«У нас отличная команда, к нам присоединяются отличные люди. У нас есть Джеймс [Эллисон, технический директор], а он ничего не оставляет на волю случая. Есть понятное руководство. Я рационален. Ментально приходится нелегко, когда понимаешь, что сезон будет тяжёлым, но моя задача – превзойти напарника и извлечь максимум из машины.

Это новый старт для команды. Многие разделили успех с Льюисом, но перемены приносят искру всем. Это относится и к Льюису, и к нам. Хорошо, что Льюис уходит сейчас, а не в 2021 году. Команде было бы тяжело, пришлось бы выстраивать весь процесс с нуля», — приводит слова Расселла Daily Mail.

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