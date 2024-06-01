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Норрис ответил, как изменился его подход к гонкам с прогрессом «Макларена»

Норрис ответил, как изменился его подход к гонкам с прогрессом «Макларена»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил, как изменился его подход к гонкам с прогрессом команды.

«Я расслаблен, но и взволнован. Хочется просто ещё раз сесть за руль и посмотреть, что получится. С точки зрения настроя подход не изменился. Но бороться впереди более захватывающе.

Я жду гонок, потому что знаю, что у меня больше шансов оказаться на подиуме и, возможно, победить в гонке. Это и вправду делает меня более взволнованным. Однако даже когда вы находитесь в машине, финиширующей 10-й, вы надеетесь на то, что покажете лучшее, на что способны. Подход не изменился ни для меня, ни для моей команды. Но если что-то пойдёт не так, это обойдётся дороже», — приводит слова Норриса GPblog.

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