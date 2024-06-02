Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон рассказал, как справляется со спадом в карьере

Льюис Хэмилтон рассказал, как справляется со спадом в карьере
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал, как справляется со спадом в своей карьере.

«Когда вам действительно что-то нравится, когда вам это небезразлично, вы делаете это приоритетом. Я постоянно ощущаю вызов. На гоночной трассе не бывает скучных дней, за исключением четверга. Шучу.

Мне нравятся вызовы, как ментально, так и физически. Очевидно, это относится и к командной работе. Каждый год складывается иначе и никогда не совпадает с ожиданиями. Вы всегда стараетесь прогрессировать, но не всегда это делаете. Но это жизнь, не так ли?» — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее напарник Хэмилтона и соотечественник Джордж Расселл высказался о его переходе в «Феррари».

Материалы по теме
Расселл: хорошо, что Хэмилтон уходит из «Мерседеса» сейчас, а не в 2021 году

Сколько зарабатывают в Формуле-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android