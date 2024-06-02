Льюис Хэмилтон рассказал, как справляется со спадом в карьере

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал, как справляется со спадом в своей карьере.

«Когда вам действительно что-то нравится, когда вам это небезразлично, вы делаете это приоритетом. Я постоянно ощущаю вызов. На гоночной трассе не бывает скучных дней, за исключением четверга. Шучу.

Мне нравятся вызовы, как ментально, так и физически. Очевидно, это относится и к командной работе. Каждый год складывается иначе и никогда не совпадает с ожиданиями. Вы всегда стараетесь прогрессировать, но не всегда это делаете. Но это жизнь, не так ли?» — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее напарник Хэмилтона и соотечественник Джордж Расселл высказался о его переходе в «Феррари».

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