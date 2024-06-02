Гюнтер Штайнер советует Берману не слишком отвлекаться от Формулы-2

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер отметил потенциальную проблему, которая может повлиять на результаты Оливера Бермана в Формуле-2.

«Я думаю, что та его гонка в Формуле-1 (Гран-при Саудовской Аравии, где он занял седьмое место. – Прим. «Чемпионата»), участие в свободных практиках немного отвлекают Олли от участия в Формуле-2. Таково моё мнение.

Не так уж и просто по ходу сезона принять участие в гонке Формулы-1, проехать шесть практик и при этом победить в Формуле-2. Даже таким талантливым парням, как Кими Антонелли, непросто в Формуле-2», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

В прошлый уикенд в Монако 18-летний Берман финишировал четвёртым в основной гонке и набрал 12 очков. Кульминацией его гонки, без сомнения, стал обгон Антонелли в шпильке «Лёвс».