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Леклер считает, что жёсткая самокритика помогла ему добиться результатов

Леклер считает, что жёсткая самокритика помогла ему добиться результатов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что жёсткая самокритика позволяет ему учиться на своих ошибках и в итоге помогла добиться положительных результатов.

«Я очень суров по отношению к себе, и это, я думаю, сейчас является моей сильной стороной. Я честен с самим собой, мне не хочется быть добрым к себе, когда я допускаю ошибки. Но в то же время я считаю, что то, как вы реагируете на свои ошибки, позволяет вам учиться на них и обращать в свою пользу.

Когда я был моложе, у меня не было правильной реакции на такие вещи. Я буквально унижал себя, и это било по моей уверенности в себе. Теперь всё совсем по-другому, потому что я понимаю, какого уровня достиг благодаря упорному труду. И частично, конечно, таланту.

Очень важно сохранять уверенность в себе, особенно в трудные моменты, иначе вы можете сбиться с пути, и это может усложнить ситуацию. Вот с этим действительно была проблема в молодости.

Вообще, в нашем виде спорта некогда слишком много думать. Если вы думаете о своём последнем повороте, вы совершите ошибку в следующем. Так что приходится мысленно перезагружаться. Нужно всё делать быстро, и тут помогает адреналин.

Сложнее всего, когда ты финишируешь, оглядываешься назад и думаешь: «Я не должен был совершать эту ошибку и всё такое…» А потом я унижал себя. И эти мысли долго сидели в голове, мешая готовиться к следующей гонке», — сказал Леклер в выпуске подкаста «On Purpose».

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