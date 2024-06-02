Вассёр рассказал, чем пожертвовала «Феррари» при проектировании SF-24

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что «Скудерия» при проектировании SF-24 осознанно пожертвовала квалификационной скоростью ради потенциально лучшего гоночного темпа.

«Мы были конкурентоспособны в Майами, Имоле и Монако – на трёх совершенно разных трассах. Значит, это отображает текущий потенциал нашей машины. Это придаёт мне уверенности перед Гран-при Канады, который пройдёт на трассе, где нужно хорошо проходить медленные повороты, машина должна хорошо отрабатывать поребрики и быть быстра на прямых.

В этом году при проектировании машины мы пожертвовали квалификационной скоростью, чтобы быть сильнее в гонках. Мы продолжаем развивать машину и постараемся как можно скорее подготовить новые обновления. Я не знаю, произойдёт ли это в Сильверстоуне или позже, это зависит от прибавки, которую они нам гарантируют.

Ещё это зависит не только от темпов производства, но и от ограничения бюджета, и выбора наиболее подходящих трасс для их внедрения», — приводит слова Вассёра издание Gazzetta dello Sport.