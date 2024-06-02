Гонщики Формулы-1 Ландо Норрис и Гуаньюй Чжоу посетили финал Лиги чемпионов УЕФА

Гонщики Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») и Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») посетили финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Ландо Норрис Фото: Соцсети Ландо Норриса

Гуаньюй Чжоу Фото: Соцсети Гуаньюй Чжоу

В матче, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия), победу со счётом 2:0 одержал «Реал» Мадрид и в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

В этом сезоне Формулы-1 британец Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами. Он занимает третье место в личном зачёте, на его счету 113 очков. Китаец Гуаньюй Чжоу занимает 19-е место в личном зачёте, он не набрал ни одного очка.