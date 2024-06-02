Ральф Шумахер: я хорошо знаю «Уильямс», поэтому сомневаюсь, что Сайнсу там будет комфортно

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер отговаривает Карлоса Сайнса от перехода в «Уильямс», считая, что ему лучше выбрать вариант с «Ауди»/«Кик-Заубер».

«Я заранее настоятельно предупреждаю, что «Уильямс» на данный момент всё ещё находится в тупике. Я говорю это откровенно, хотя мне очень нравится Джеймс Ваулз.

Поскольку я хорошо знаю компанию «Уильямс», то не могу быть уверен, будет ли Сайнс чувствовать себя комфортно в такой среде. Я думаю, что в долгосрочной перспективе для него лучше будет «Ауди», в том числе из-за связей его отца с этой компанией», — приводит слова Шумахера немецкое издание Formel1.

Напомним, Карлос Сайнс покинет «Феррари» в конце этого года. На его место придёт семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.