Андреа Стелла не понимает, что происходит с «Ред Булл»

Глава «Макларена» Андреа Стелла отметил сложности, с которыми столкнулся «Ред Булл» в прошлый уикенд на Гран-при Монако, но предположил, что не стоит из этого делать преждевременных выводов.

«Думаю, мне не совсем понятна причина снижения конкурентоспособности «Ред Булл». Понятно, что Имола и Монако — это трассы, на которых большое значение имеет то, как вы проезжаете по поребрикам и кочкам. В какой-то степени и Майами, но не настолько. Но я не считаю, что наш прогресс в первую очередь связан с этим фактором. Откровенно говоря, мы просто обеспечили машине хорошую прижимную силу.

Что происходит с «Ред Булл»? У меня нет уверенности в этом вопросе. Думаю, нужно ещё несколько гонок, чтобы выяснить причину. Следующая гонка пройдёт в Канаде, эта трасса также изобилует поребриками и кочками. Только следующие за Канадой трассы покажут нам реальное положение дел», — приводит слова Стеллы издание Motorsport Week.